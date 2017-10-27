В Уфе 200 единиц техники всю ночь убирали снег

Коммунальные службы башкирской столицы переведены в круглосуточный режим работы.

Сегодня, 26 октября, мэрия Уфы с утра объявила о полной готовности своих служб к снегопаду, который, по прогнозам синоптиков будет идти весь день. В последующие дни легче не станет, потому что ожидаемое потепление принесет с собой гололедицу на дорогах.

Как пояснили в столичной мэрии, коммунальная техника теперь по ночам должна расчищать территорию города от снега и засыпать опасные участки – дорожные развязки, мосты, путепроводы, а также спуски и подъемы - песко-соляной смесью.

В целом в эти дни на улицах и во дворах предполагается задействовать около 200 единиц техники. При этом уточняется, что число техники, работающей на улицах города, может меняться в зависимости от погодных условий.