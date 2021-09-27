В Уфимском районе временно закроют движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал»

Так, движение на участке остановится в пятницу 1 октября с 00:00 до 00:40 в сторону Самары. В сторону Уфы движение будет закрыто с 03:00 до 03:40. Водители могут столкнуться с временными неудобствами по причине монтажа конструкций пролетного строения пешеходного перехода.