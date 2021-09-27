В Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь

Булатов отмечает, что это не первый и не второй подобный опыт для больницы. Так, во всех корпусах учреждения соблюдаются антиковидные меры: шлюзы, термометрия, обработка рук антисептиком, а также ограничение допуска посторонних лиц в больницу.