В Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь

Стало известно, что в Уфе в Республиканской клинической больнице им. Куватова открылся новый ковид-госпиталь. Об этом у себя в социальных сетях сообщил главный врач больницы Шамиль Булатов.
Отмечается, что госпиталь будет находиться в отдельном здании больницы, а коечный фонд будет стоять из 210 коек постоянного использования и 50 коек будет находится в резерве. К тому же, предусматривается 20 реанимационных коек на инфекционный стационар.
Помимо этого, сам госпиталь будет носит временный статус скорой медицинской помощи.
— В связи с перепрофилированием под ковид госпиталь БСМП, мы временно приняли и статус СМП для оказания экстренной хирургической медицинской помощи для жителей Уфы, — информирует главврач.
Булатов отмечает, что это не первый и не второй подобный опыт для больницы. Так, во всех корпусах учреждения соблюдаются антиковидные меры: шлюзы, термометрия, обработка рук антисептиком, а также ограничение допуска посторонних лиц в больницу.