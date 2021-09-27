В Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь

В Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь
В Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь
Сегодня, 09:40ГородЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения.

Стало известно, что в Уфе в Республиканской клинической больнице им. Куватова открылся новый ковид-госпиталь. Об этом у себя в социальных сетях сообщил главный врач больницы Шамиль Булатов.

Отмечается, что госпиталь будет находиться в отдельном здании больницы, а коечный фонд будет стоять из 210 коек постоянного использования и 50 коек будет находится в резерве. К тому же, предусматривается 20 реанимационных коек на инфекционный стационар.

Помимо этого, сам госпиталь будет носит временный статус скорой медицинской помощи.

— В связи с перепрофилированием под ковид госпиталь БСМП, мы временно приняли и статус СМП для оказания экстренной хирургической медицинской помощи для жителей Уфы, — информирует главврач.

Булатов отмечает, что это не первый и не второй подобный опыт для больницы. Так, во всех корпусах учреждения соблюдаются антиковидные меры: шлюзы, термометрия, обработка рук антисептиком, а также ограничение допуска посторонних лиц в больницу.

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