В Уфе после сообщения о стрельбе правоохранительные органы проверили местный колледж

На днях в Уфимском колледже статистики и вычислительной техники наведались сотрудники полиции после сообщения о стрельбе. Об этом сообщил один из студентов учреждения изданию UfaTime.ru.
Так, студент рассказал, что вход в колледж был закрыт на некоторое время как для сотрудников, так и для учащихся. А после проверки полиция отправились уже в УТЭК, который находится через дорогу.
Известно также, что, по данным МВД Башкирии, факт стрельбы в колледже подтвержден не был.
Напомним, что в тот же день, 25 сентября, в Уфе два торговых центра были эвакуированы из-за сообщения о минировании. В частности, посетители ТРЦ «Планета» сообщали, что до объявления об эвакуации по громкоговорителю, в здании работала кинолог с собакой.