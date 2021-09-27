В Уфе после сообщения о стрельбе правоохранительные органы проверили местный колледж

В Уфе после сообщения о стрельбе правоохранительные органы проверили местный колледж
В Уфе после сообщения о стрельбе правоохранительные органы проверили местный колледж
Сегодня, 10:16ГородЭлина СайфрановаФото: uksivt.ru
Проверка состоялась в Уфимском колледже статистики и вычислительной техники.

На днях в Уфимском колледже статистики и вычислительной техники наведались сотрудники полиции после сообщения о стрельбе. Об этом сообщил один из студентов учреждения изданию UfaTime.ru.

Так, студент рассказал, что вход в колледж был закрыт на некоторое время как для сотрудников, так и для учащихся. А после проверки полиция отправились уже в УТЭК, который находится через дорогу.

Известно также, что, по данным МВД Башкирии, факт стрельбы в колледже подтвержден не был.

Напомним, что в тот же день, 25 сентября, в Уфе два торговых центра были эвакуированы из-за сообщения о минировании. В частности, посетители ТРЦ «Планета» сообщали, что до объявления об эвакуации по громкоговорителю, в здании работала кинолог с собакой.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы