В Уфе на маршруты общественного транспорта вышли 60 новых автобусов

Отмечается также и то, что на маршруте № 101 от Аэропорт и до остановки «Улица Дзержинского» появилось 3 новых автобуса. Ранее мы писали, что на долгое время ожидания данного маршрута жаловались уфимцы. В частности, женщина выражала свое недовольство расписанием автобуса в ночное время и сообщала, что в аэропорту приходится ночевать, чтобы наконец попасть домой после утомительного перелета, однако и в этом была проблема, так как один автобус, который приезжает на остановку утром, не смог бы вместить в себя людей, которые прилетели в Уфу за ночь.