Уфимец отправил в школьный чат откровенное фото кандидата в депутаты Сании Тимасовой

В социальных сетях Сания Тимасов опубликовала скриншот переписки из родительского чата, где видно, что некий Евгений — отец одного из учеников — отправил полуобнажённую фотографию самой Сании со словами: «видимо третьего глаза нет», тем самым намекая на саму фотографию. Между тем, женщина в долгу не осталась.