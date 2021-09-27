Уфимец отправил в школьный чат откровенное фото кандидата в депутаты Сании Тимасовой

Уфимец отправил в школьный чат откровенное фото кандидата в депутаты Сании Тимасовой
Уфимец отправил в школьный чат откровенное фото кандидата в депутаты Сании Тимасовой
Сегодня, 12:25ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Конфликт произошел между родителями школьников.

В социальных сетях Сания Тимасов опубликовала скриншот переписки из родительского чата, где видно, что некий Евгений — отец одного из учеников — отправил полуобнажённую фотографию самой Сании со словами: «видимо третьего глаза нет», тем самым намекая на саму фотографию. Между тем, женщина в долгу не осталась.

— Чтобы не пришлось потом лечить детей надо вылечить родителей, — комментирует действия мужчины Тимасова.

Также Сания прикрепляет и фотографию заявления на имя школы, в котором просит провести с родителем ученика воспитательную беседу и объяснить, что «вечером в кругу семьи надо заниматься женой и детьми, а не смотреть соцсети женщин».

Отметим, что конфликт на этом не завершился, Евгений ответил, что женщине следует провериться на адекватность, а не играть на публику.

Напомним, что Сания Тимасова была кандидатом в депутаты по одномандатному округу, однако в выборах проиграла и уступила место в Госдуме другому кандидату.

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