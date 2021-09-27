Глава Башкирии сообщил о скором появлении первого электробуса на уфимских маршрутах

Глава Башкирии сообщил о скором появлении первого электробуса на уфимских маршрутах
Глава Башкирии сообщил о скором появлении первого электробуса на уфимских маршрутах
Сегодня, 20:13ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Электробус, который будет курсировать по улицам столицы будет произведен на заводе «НЕФАЗ».

Новость о пополнении республиканского автопарка электробусом Радий Хабиров озвучил сегодня, 27 сентября на пленарном заседании VI международного форума «Транспорт Урала». Однако по какому именно маршруту он будет двигаться пока неизвестно.

Он сообщил о существующей договоренности с руководством АО «КАМАЗ» о запуске первого электробуса в Уфе. Нововведение нацелено на подсчет затраты и прибыль от нововведения. Подчеркнул он и важность мнения жителей Уфы по поводу этого нововведения. Озвучил он и до боли знакомую все пользователям общественного транспорта в Уфе информацию – качественное оказание транспортных услуг становятся критически важным для жителей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы