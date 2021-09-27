Благоустройство на самый взыскательный вкус

- Само по себе словосочетание «благоустроенный двор» у каждого застройщика имеет свою специфику. Для нас это многофункциональность дворового пространства и разнообразие сценариев отдыха. Мы видим чёткую тенденцию, что люди стали больше ценить время, проведенное рядом с домом, но вне стен квартиры. Поэтому проектируя наши жилые комплексы, мы создаём территорию комфорта и безопасности. Для нас это не просто двор – это площадка для коммуникации, отдыха и развития. Разрабатывая концепцию прилегающей территории для ЖК Grand&Grand, мы старались учесть интересы всех жителей этого комплекса, поэтому проведя анализ всех возрастных групп и их интересов мы не только разделили участок на тематические зоны, но и используя «умное» зонирование продумали расположение каждой зоны в зависимости от шума и удобства пользования жильцов, – рассказал Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».