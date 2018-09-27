В центре Уфы сквер назовут именем «тренера золотой мечты» Сергея Михалева

Сегодня, 27 сентября, на заседании Уфимского горсовета было принято решение присвоить имя легендарного хоккейного тренера Сергея Михайловича Михалева одному из скверов в центре города.

Известно, что сквер будет располагаться в Октябрьском районе Уфы. Как предположили участники заседании, скорее всего, он появится рядом с Дворцом спорта на улице Зорге.

Напомним, Сергея Михалева называли «тренером золотой мечты», именно он привел хоккейный клуб «Салават Юлаев» после долгого периода неудач к золотым медалям в чемпионате России в апреле 2008 года.

Сергей Михайлович разбился в автокатастрофе 21 апреля 2015 года ранним утром по дороге в Уфу. От полученных травм он погиб на месте катастрофы. Проститься с ним в ледовый дворец «Уфа-Арена» тогда пришли тысячи человек.