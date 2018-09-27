«Арт-квадрат» или замкнутый круг: что происходит с главной стройкой в центре Уфы

Уфимцы, возвращаясь в город после поездок в Москву или Санкт-Петербург, вынуждены были вздыхать: «Когда уже у нас появится свой Винзавод, Flacon, Artplay или хотя бы «Этажи» (нужное подчеркнуть)?». Время шло, а арт-пространства, на территории которого можно будет проводить неформатные выставки, маркеты и лектории в Уфе, все не было.

Непростительную ошибку решил исправить Рим Бикмаев, представив проект «Арт-квадрата»: творческой территории прямо в центре Уфы, но сдача проекта затянулась и появились первые подводные камни, а потом и вторые.

Медиакорсеть узнала подробнее, что сейчас происходит с «Арт-квадратом» и когда завершится стройка.

Местные - против

Начнем с того, что если условные хипстеры и представители креативного класса восприняли новость с должным восторгом, то местных жителей, на территории которого началась арт-квадратная стройка, шум молотков и шагов строителей привел в ужас.

Напомним, 10 апреля прошел пикет против продолжения строительства нового квартала, ограниченного улицами Ленина, Мустая Карима, Коммунистической и Чернышевского в Уфе: «остановить незаконную стройку», «вернуть архитектурное наследие» и «убрать руки прочь от нашего двора» - с такими плакатами протестовали уфимцы.

- Мы не сносим, не надстраиваем, не увеличиваем ни одного здания, в том числе и памятники архитектуры. Наша цель - сохранить и восстановить все здания, относящиеся к старой Уфе, чтобы воссоздать атмосферу старого города, например, уют низких дворов, - поспешил тогда успокоить жителей руководитель проекта «Арт-квадрат» Рим Бикмаев.

Судя по тому, что летом стройка активно возобновилась: работы идут и ранним утром, и затемно - хотя бы временный компромисс найти все же удалось.

Командный разлад

Изначально в проекте «Арт-квадрата» участвовал Дмитрий Эйгенсон, бывший директор телеканала «Вся Уфа» и создатель студии BigD, но уже прошел год, как он перестал быть частью команды по неизвестным причинам.

Фото: Фото: Гульназ Гафиева

Отсутствие главного креативщика видно невооруженным глазом: год назад на территории «квадрата» проходили ночные киносеансы, лекции, мастер-классы, появился амфитеатр на паллетах, этим летом и в сентябре прошло одно-два мероприятия, одно из которых - модный показ «Фактор Востока». Второе - «Дизайн-маркет» - намечено на 29 сентября.

Событийность резко угасла, но в целом оправдание этому есть: идет стройка. Но тогда появляется второй вопрос: почему, если идет стройка, проведение того же «Дизайн-маркета» возможно, а других мероприятий все нет и нет?

К вопросу о безопасности

Фото: Фото: личная страница Екатерины Рублевой в Facebook

- Думаете, что-нибудь изменилось? (имеется ввиду - по сравнению с прошлым годом - ред), - пишет на странице в Facebook Екатерина Рублева, участница мероприятий в «Арт-квадрате».

- Заходишь через строительные леса: везде пыль и грязь, лестницы в странном состоянии, торчащие балки на лестничных пролетах, там вообще, интересно, по технике безопасности людям можно находиться? Поднимаемся на второй этаж. Что нас там ждет? Плитка на полу, ну ок, молодцы. Следующие два зала - там стояли хендмейдеры и продавали еду - и опять там грязь и пыль везде. Ну а как же! Это же недостройка. Как там вообще можно что-то продавать, как там можно находиться людям, а ведь они приходят не одни-с детьми, с малышами, с ляльками?

- А знаете, что было посередине основного помещения? Ха. Дыра на первый этаж. А на первом этаже вошкались строители. Потом, читая инстаграм-отзывы, выяснилось, кто-то даже писал, что бывало оттуда выглядывали строители. Потом мне попадается на глаза афиша, что там опять будет проходить маркет. В эту субботу. А теперь представим на секундочку, как там все будет происходить…

Мы дозвонились до руководителя проекта Рима Бикмаева, чтобы узнать, как будет решен вопрос безопасности уфимцев, решивших посетить это мероприятие.

- Мы хотели уточнить, безопасно ли проведение ивента, если его посетят больше тысячи человек. Есть ли договоренность с «пожаркой»? - задали ему такой вопрос. И получили ответ:

-Пожарная и не нужна. Бетон не горит. Другие необходимые бумаги у нас имеются, небезопасные территории будут закрыты. Столько людей никогда не собиралось. Что касается тысячи человек, никогда наши мероприятия такое количество человек не посещали…

Конечно. С 13 до 20 часов (стандартное время проведения маркета) по самым скромным меркам мероприятие посещают явно больше тысячи человек: сотни отзывов в соцсетях, очень высокая проходимость, что логично - маркет проводится в выходной день, в конце сентября, когда уже холодно уезжать на дачи. Место проведения - исторический центр города. И если вы бывали на маркете, то знаете, как много людей придут в этот день выбрать хендмейд украшения и поесть лапшу-вог.

Что дальше?

По заверениям Рима Бикмаева, уже в этом году будут полностью готовы несколько зданий «Арт-квадрата», а уже в следующем году планируется завершить стройку. Посмотреть, каким видят проект его основатели, можно на сайте. А что выйдет в итоге де-факто, узнаем совсем скоро. Если, конечно, сроки будут соблюдены.