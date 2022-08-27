В Уфе ограничат движение транспорта по улице Менделеева

В Уфе ограничат движение транспорта по улице Менделеева
В Уфе ограничат движение транспорта по улице Менделеева
Вчера, 11:05ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Причину перекрытия проезда по оживленной улицы назвали в мэрии Уфы

В период с 26 августа по 16 сентября по улице Менделеева, на участке от улицы Сагита Агиша до Энтузиастов будет действовать ограничение на проезд транспорта. Об этом сообщают в городской администрации.

Сообщается, что причиной для введения ограничений стал ремонт дорожного полотна. Так, четверть проезжей части будет недоступна во время проведения подготовительных работ и фрезерования и половина — во время укладки асфальтобетонного покрытия.

В мэрии также сообщают, что с 20.00 часов 28 августа до 8.00 часов 29 августа движение троллейбуса под номером 16 будет закрыто.

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