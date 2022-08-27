Стала известна программа фестиваля молочная страна-2022 в Уфе

Стала известна программа фестиваля молочная страна-2022 в Уфе
Стала известна программа фестиваля молочная страна-2022 в Уфе
Вчера, 09:52ГородФото: Mikfest.ru
О том, какие мероприятия ждут гостей в рамках фестиваля в этом году, сообщают организаторы

Юбилейный фестиваль «Молочная страна» пройдёт в этом году на площади имени Салавата Юлаева 10:00 до 18:00. Примечательно, что в этому году фестиваль проходит в Уфе в юбилейный, десятый раз.

Так, развлекательная программа фестиваля стартует с 10:00. На площади гости смогут посетить молочное кафе и ярмарку молочных продуктов, увидеть молочную ферму, принять участие в мастер-классах «Город мастеров». Также на фестивале работают медовая и сырная лавки, молочный бар, передвижная выставка «Народные промыслы: Искусство жить!», спортивная площадка, а также интерактивные зоны партнеров Фестиваля.

В рамках мероприятий уфимцы и гости башкирской столицы также смогут побывать на Гастрономическом фестивале «КуРай». Отметим, что всех гостей фестиваля на входе ждёт приветственный стакан молока.

В свою очередь, деловая программа фестиваля начинается с 8:00 в Конгресс-Холле.

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