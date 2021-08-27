Власти Уфы утвердили проект крематория, против которого выступали местные жители

В мае 2021 года экс-главный архитектор Уфы, а ныне глава департамента строительства и архитектуры в Правительстве Башкирии Олег Байдин писал в своих соцсетях о возможном появлении крематория в городе. За день до это в Уфе были назначены общественные слушания по строительству крематория, однако как они проходили и проходили ли вообще — неизвестно. Однако доподлинно известно, что жители близлежащих еще в 2020 году уверенно выступали против подобного соседства сразу после того как в феврале того же года стало известно о планах властей.