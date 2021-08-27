Власти Уфы утвердили проект крематория, против которого выступали местные жители

Стало известно о скором появлении в столице Башкирии крематория, строительство которого откладывалось долгие годы. Городские власти утвердили проект планировки и межевания территории близ Северной промзоны Уфы. Это территория заброшенного поселка Новоалександровка. Предполагается, что здание крематория будет располагаться напротив улицы Парижской Коммуны.
Судя по информации из документа, помимо самого крематория на указанной территории расположатся колумбарий, парковка, остановки общественного транспорта. Также появится у объекта и площадь для отдыха с навесами, памятники и другие малые архитектурные формы.
Традиционное кладбище планируют расположить между улицей Энергетиков и улицей, которая в данный момент проектируется. Там разместят два участка под традиционные захоронения.
Мэрия определилась и с компанией, которая создаст проект. Это «Республиканский градостроительный центр». Стоимость работ составила почти 7 миллионов рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в июне 2001 года в Уфе. Учредителем учреждения является Минстрой республики. Выручка в 2020 году составляла 13,5 млн рублей, убыток — 2,21 млн рублей.
Напомним, жители домов в этой зоне выступали против соседства с крематорием. В мэрии пообещали, что проект будет соответствовать всем санитарным нормам.
В мае 2021 года экс-главный архитектор Уфы, а ныне глава департамента строительства и архитектуры в Правительстве Башкирии Олег Байдин писал в своих соцсетях о возможном появлении крематория в городе. За день до это в Уфе были назначены общественные слушания по строительству крематория, однако как они проходили и проходили ли вообще — неизвестно. Однако доподлинно известно, что жители близлежащих еще в 2020 году уверенно выступали против подобного соседства сразу после того как в феврале того же года стало известно о планах властей.
Было и громкое судебное дело, связанное со строительством крематория в столице Башкирии. В августе 2020 года четверо предпринимателей, которые работают в северной части Уфы, сообщили о намерении подать иск о признании незаконным протокола проведения общественного обсуждения. Также незаконными просили признать и все документы принятые в их ходе. Требовали бизнесмены и назначить новые слушания по волнующему вопросу. Иск они подавали дважды, но безуспешно.
Напомним, в Уфе уже были попытки строительства крематория. Но в 2017 году в Уфе недостроенное здание признали незаконной постройкой и его постановили снести. В том же 2017 году экс-мэр, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов заявлял о том, что в ближайшие годы в Уфе не появится.