В Уфе не признали культурным наследием дом в Случевском парке

Этот белый аккуратный двухэтажный дом с коричневой крышей расположен на входе в сад Салавата Юлаева, который раньше именовался Случевским парком. Хотя площадь здания составляет 150,5 квадратных метра, его обычно сложно разглядеть за высоким деревьями, окружающими дом. Здание было построено в 1917 году. Сейчас это нежилое здание. Его кадастровая стоимость составляет 7,6 млн рублей.