В Уфе не признали культурным наследием дом в Случевском парке

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии отказало признавать «Дом в Случевском парке» на улице Салавата, 22 памятником истории и культуры. Об этом говорится в приказе и.о. начальника управления Айнура Фархиева, опубликованном сегодня, 27 августа, на портале правовой информации республики.
Дом отказали включать в реестр объектов культурного наследия после проведения историко-культурной экспертизы. Вероятно, она не выявила оснований для признания объекта памятником.
Этот белый аккуратный двухэтажный дом с коричневой крышей расположен на входе в сад Салавата Юлаева, который раньше именовался Случевским парком. Хотя площадь здания составляет 150,5 квадратных метра, его обычно сложно разглядеть за высоким деревьями, окружающими дом. Здание было построено в 1917 году. Сейчас это нежилое здание. Его кадастровая стоимость составляет 7,6 млн рублей.