В Уфе не признали культурным наследием дом в Случевском парке

В Уфе не признали культурным наследием дом в Случевском парке
В Уфе не признали культурным наследием дом в Случевском парке
Вчера, 11:28ГородАлександра КонстантиноваФото: 2gis.ru
Была проведена экспертиза.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии отказало признавать «Дом в Случевском парке» на улице Салавата, 22 памятником истории и культуры. Об этом говорится в приказе и.о. начальника управления Айнура Фархиева, опубликованном сегодня, 27 августа, на портале правовой информации республики.

Дом отказали включать в реестр объектов культурного наследия после проведения историко-культурной экспертизы. Вероятно, она не выявила оснований для признания объекта памятником.

Этот белый аккуратный двухэтажный дом с коричневой крышей расположен на входе в сад Салавата Юлаева, который раньше именовался Случевским парком. Хотя площадь здания составляет 150,5 квадратных метра, его обычно сложно разглядеть за высоким деревьями, окружающими дом. Здание было построено в 1917 году. Сейчас это нежилое здание. Его кадастровая стоимость составляет 7,6 млн рублей.

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