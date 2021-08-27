Уфимка заявила о запрете для детей ходить в туалет в детсаду. Мэрия это опровергла

Уфимка заявила о запрете для детей ходить в туалет в детсаду. Мэрия это опровергла
Уфимка заявила о запрете для детей ходить в туалет в детсаду. Мэрия это опровергла
Вчера, 13:20ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
С жалобой на деликатную проблему к Радию Хабирову обратилась мама воспитанника детского сада № 91.

Мама одного из воспитанников уфимского детского сада № 91 в Черниковке обратилась к главе Башкирии на его странице в соцсети. По словам женщины дети в детском саду не могут спокойно посещать туалетную комнату из-за сломанных унитазов. Алина А. сообщила и о том, что воспитатели в группе якобы ругают детей за нарушение запрета.

В своем сообщении мама ребенка отметила и то, что заведующая садиком «ремонтировать их не собирается по причине отсутствия денежных средств и предложила родителям самим решить эту проблему». В гневном обращении женщины сообщается и то, что с щепетильным вопросом она обращалась и в районный отдел образования, но также услышала, что денег нет.

Реакция на столь деликатную и срочную проблему от городских последовала незамедлительно. Однако чиновники сообщили, что проблемы в детском саду нет, сантехника исправна, а замена унитазов дошкольному учреждению не требуется. Также чиновники администрации Орджоникидзевского района сообщили, что по вопросу приобретения и установки унитазов к родителям никто не обращался. Между делом с сообщении сказано о том, что в туалете группы отремонтировали сливные бачки. К ответу приложили и фото исправной и чистой туалетной комнаты.

Однако ответ чиновников родительницу не удовлетворил. Женщина считает, что чиновники предоставили общественности фото туалетной комнаты из ясельной группы, так как в туалете их группы нет ни кафеля на полу, ни держателей для туалетной бумаги.

Mkset обратился за комментарием в детский сад № 91, но дозвониться до представителя дошкольного учреждения не удалось.

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