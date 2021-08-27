Уфимка заявила о запрете для детей ходить в туалет в детсаду. Мэрия это опровергла

Мама одного из воспитанников уфимского детского сада № 91 в Черниковке обратилась к главе Башкирии на его странице в соцсети. По словам женщины дети в детском саду не могут спокойно посещать туалетную комнату из-за сломанных унитазов. Алина А. сообщила и о том, что воспитатели в группе якобы ругают детей за нарушение запрета.
В своем сообщении мама ребенка отметила и то, что заведующая садиком «ремонтировать их не собирается по причине отсутствия денежных средств и предложила родителям самим решить эту проблему». В гневном обращении женщины сообщается и то, что с щепетильным вопросом она обращалась и в районный отдел образования, но также услышала, что денег нет.
Реакция на столь деликатную и срочную проблему от городских последовала незамедлительно. Однако чиновники сообщили, что проблемы в детском саду нет, сантехника исправна, а замена унитазов дошкольному учреждению не требуется. Также чиновники администрации Орджоникидзевского района сообщили, что по вопросу приобретения и установки унитазов к родителям никто не обращался. Между делом с сообщении сказано о том, что в туалете группы отремонтировали сливные бачки. К ответу приложили и фото исправной и чистой туалетной комнаты.
Однако ответ чиновников родительницу не удовлетворил. Женщина считает, что чиновники предоставили общественности фото туалетной комнаты из ясельной группы, так как в туалете их группы нет ни кафеля на полу, ни держателей для туалетной бумаги.
Mkset обратился за комментарием в детский сад № 91, но дозвониться до представителя дошкольного учреждения не удалось.