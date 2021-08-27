Уфимка заявила о запрете для детей ходить в туалет в детсаду. Мэрия это опровергла

Реакция на столь деликатную и срочную проблему от городских последовала незамедлительно. Однако чиновники сообщили, что проблемы в детском саду нет, сантехника исправна, а замена унитазов дошкольному учреждению не требуется. Также чиновники администрации Орджоникидзевского района сообщили, что по вопросу приобретения и установки унитазов к родителям никто не обращался. Между делом с сообщении сказано о том, что в туалете группы отремонтировали сливные бачки. К ответу приложили и фото исправной и чистой туалетной комнаты.