Цирк, кукольный и русдрам театры в Уфе обещали реконструировать как можно скорее

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр культуры РБ Амина Шафикова с большим вдохновением рассказала о состоянии культурной сферы в республике.

Свое выступление она начала с того, что культура впервые на федеральном уровне признана приоритетным направлением и вошла в перечень национальных проектов. При этом 745 млн рублей в рамках нацпроекта направлено на реконструкцию и строительство учреждений культуры, при этом речь идет преимущественно о периферии. В этом году, в частности, будет введено в строй пять культурных объектов в районах.

Но врио главы Башкирии Радий Хабиров, выслушав доклад, переориентировал министра на более животрепещущие вопросы и спросил, каковы перспективы реконструкции цирка, кукольного театра, а также театров русской и башкирской драмы.

- В обозримом будущем пора уже начинать эту работу! – отметил Радий Хабиров. – У нас цирк уже года три закрыт. Сколько детей, считайте, выросло без этого?!.

По словам Амины Шафиковой, проектные работы реконструкции цирка начались. Завершена экспертиза здания театра кукол, готовится заявка на федеральное финансирование предварительно на 2021 год.

- Нам надо, чтобы это было в следующем году! – заявил Радий Хабиров.

Напомним, не так давно в ходе встречи Радия Хабирова с руководством Росгосцирка, которое предложила Башкирии озаботиться подготовкой необходимой проектной документации по реконструкции здания. Затраты непосредственно на реконструкцию берет на себя Росгосцирк, ее стоимость – около 1 млрд рублей.