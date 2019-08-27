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Цирк, кукольный и русдрам театры в Уфе обещали реконструировать как можно скорее
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Цирк, кукольный и русдрам театры в Уфе обещали реконструировать как можно скорее

Вчера, 15:03ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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