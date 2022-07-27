В воздухе в Уфе обнаружили превышение ПДК кумола и этилбензола

В воздухе башкирской столицы вновь было зафиксировано превышение допустимой концентрации кумола и этилбензола. Об этом сообщают специалисты гидрометцентра.
Так, сообщается, что по состоянию на 16:00 25 июля в Уфе на улице Мажита Гафури превышение предельно допустимой концентрации кумола превысило допустимые показатели в 1,4 раза. Несколькими днями ранее — на проспекте Октября 141 было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК.
Отметим, что это не первый раз, когда в городах республики фиксируются превышения показателей содержания в воздухе вредных веществ. Так, в конце мая в течение двух дней в Уфе фиксировали превышение ПДК таких веществ, как этилбензол и изопропилбензола.
Аналогичную ситуацию специалисты отмечали в Уфе и ранее. Так, в апреле этого года показатели всё тех же этилбензол и изопропилбензола превысили норму в 3-5 раз.