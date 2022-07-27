В Уфе под нужды города мэрия изъяла дома и земли на улицах Тукаева и на Нежинской

Жители вместо изъятых в пользу города домов будут обеспечены жилищной площадью, но уже благоустроенной. Известно и под какие цели в городе освобождаются площадки – на участках будут размещаться соцобъекты или же их будут предоставлять инвесторам, а те уже в свою очередь займутся на них реализацией проектов коммерческих.