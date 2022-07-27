В Уфе под нужды города мэрия изъяла дома и земли на улицах Тукаева и на Нежинской

В Уфе под нужды города мэрия изъяла дома и земли на улицах Тукаева и на Нежинской
В Уфе под нужды города мэрия изъяла дома и земли на улицах Тукаева и на Нежинской
Вчера, 19:10ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Оба строения являются нежилыми и изымаются под нужды муниципалитета, следует из постановления опубликованного на сайте мэрии.

В Уфе два дома вместе с землей под ними будут изъяты под нужды муниципалитета. Речь идет о участке и расположенном на нем нежилом здании по адресу улица Тукаева, 4 самом центре Уфы. Второй изъятый участок значится по адресу улица Нежинская, 42 в Черниковке, а дом занимающий участок сейчас признан аварийным.

Жители вместо изъятых в пользу города домов будут обеспечены жилищной площадью, но уже благоустроенной. Известно и под какие цели в городе освобождаются площадки – на участках будут размещаться соцобъекты или же их будут предоставлять инвесторам, а те уже в свою очередь займутся на них реализацией проектов коммерческих.

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