В Уфе под нужды города мэрия изъяла дома и земли на улицах Тукаева и на Нежинской

В Уфе два дома вместе с землей под ними будут изъяты под нужды муниципалитета. Речь идет о участке и расположенном на нем нежилом здании по адресу улица Тукаева, 4 самом центре Уфы. Второй изъятый участок значится по адресу улица Нежинская, 42 в Черниковке, а дом занимающий участок сейчас признан аварийным.
Жители вместо изъятых в пользу города домов будут обеспечены жилищной площадью, но уже благоустроенной. Известно и под какие цели в городе освобождаются площадки – на участках будут размещаться соцобъекты или же их будут предоставлять инвесторам, а те уже в свою очередь займутся на них реализацией проектов коммерческих.