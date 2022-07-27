Четыре автобусные остановки в Уфе перенесут на новые места

В Уфе изменится месторасположение четырёх остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева было опубликовано ранее на сайте городской администрации.
Так, остановка «Гостиница «Башкортостан» сместится непосредственно к самому зданию гостиницы по адресу Ленина 25.
Также изменится расположение остановки «Кинотеатр «Родина» — к зданию по адресу Ленина 13а.
Остановка «улица Октябрьской Революции» расположится близ здания № 13 по улице Октябрьской Революции, а «Бульвар Первостроителей» — к дому по улице Веерной, 6
Отметим, что несколькими неделями ранее в Уфе увеличили время работы нескольких популярных автобусных маршрутов, на которых уфимцы и гости башкирской столицы могут добраться до обновленного парка Кашкадан.
Также ранее власти республики прокомментировали проблему с нехваткой общественного транспорта в вечернее время. Жалоба уфимца, отметившего, что данная проблема в республике существует едва ли не с самого начала транспортной реформы, была озвучена в ходе недавнего заседания правительства в ЦУРе.