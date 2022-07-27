Четыре автобусные остановки в Уфе перенесут на новые места

Также ранее власти республики прокомментировали проблему с нехваткой общественного транспорта в вечернее время. Жалоба уфимца, отметившего, что данная проблема в республике существует едва ли не с самого начала транспортной реформы, была озвучена в ходе недавнего заседания правительства в ЦУРе.