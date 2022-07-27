Четыре автобусные остановки в Уфе перенесут на новые места

Четыре автобусные остановки в Уфе перенесут на новые места
Четыре автобусные остановки в Уфе перенесут на новые места
Вчера, 08:48ГородАзамат НуховФото: 1MI
О внесении изменений сообщается на сайте городской администрации

В Уфе изменится месторасположение четырёх остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева было опубликовано ранее на сайте городской администрации.

Так, остановка «Гостиница «Башкортостан» сместится непосредственно к самому зданию гостиницы по адресу Ленина 25.

Также изменится расположение остановки «Кинотеатр «Родина» — к зданию по адресу Ленина 13а.

Остановка «улица Октябрьской Революции» расположится близ здания № 13 по улице Октябрьской Революции, а «Бульвар Первостроителей» — к дому по улице Веерной, 6

Отметим, что несколькими неделями ранее в Уфе увеличили время работы нескольких популярных автобусных маршрутов, на которых уфимцы и гости башкирской столицы могут добраться до обновленного парка Кашкадан.

Также ранее власти республики прокомментировали проблему с нехваткой общественного транспорта в вечернее время. Жалоба уфимца, отметившего, что данная проблема в республике существует едва ли не с самого начала транспортной реформы, была озвучена в ходе недавнего заседания правительства в ЦУРе.

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