Уфимцы назвали наиболее волнующие проблемы города

Уфимцы назвали наиболее волнующие проблемы города
Уфимцы назвали наиболее волнующие проблемы города
Вчера, 09:43ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.
Обнародована диаграмма, на которой отражена тематика сообщений уфимцев через систему «Инцидент-менеджмент».

Сегодня на оперативке в мэрии был обнародован топ тем по которым жители Уфы обращались с обращениями.

– Всего за прошедшую неделю в работе находилось 641 сообщение из открытых источников, поступило 341 новое обращение в «Инцидент», обращений через площадку обратной связи на Госуслугах 128, – сообщила Алина Бикбулатова, начальник отдела коммуникаций администрации Уфы.

Что касается тематики вновь поступивших вопросов, первое место за благоустройством и уборкой общественных пространств, 34,56% обращений граждан обратились именно с такими проблемами. 15,97% – вопросы жилищно-коммунального хозяйства, третье по популярности место заняла тема благоустройства/организации дорожного движения – 12, 37% обращений.

Фото:скриншот

9,89% обращений зарегистрировано по поводу дорог, развязок, организации парковок и ливневок. 6,34% обращений касаются инженерных сетей.

Среди остальных наиболее популярных тем – общественная безопасность, строительство зданий (включая вопросы дольщиков), общественный транспорт (содержание и отсутствие остановок), ТКО (мусор, свалки, контейнеры), детские площадки, благоустройство, памятники (и объекты культурного наследия), состояние зданий, экология и бесхозные водопроводные сети.

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