ЖК «Арбат» в Уфе достроят за счет федерального Фонда защиты прав дольщиков

Обманутые дольщики ЖК «Арбат» в Уфе вдохнули с облегчением — накануне стало известно, что недостроенный объект застройщика «РегионСтройКлмплекс» достроят за счет средств федерального Фонда защиты прав дольщиков.

Отметим, что ранее Фонд принял решение только по одному башкирскому долгострою — ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе. Тогда было решено выплатить дольщикам денежную компенсацию.

Напомним, возведение объекта за счет средств граждан началось в 2004 году, однако застройщик не довел дело до конца. Здание включили в перечень из девяти проблемных домов в четырех регионах страны, на завершение строительства которых направят государственные средства в размере 4 млрд рублей. Отметим, что от недобросовестности «РегионСтройКомплекса» пострадали 110 человек.