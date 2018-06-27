В Уфе на фестивале в День молодежи бесплатно выступят КАСТА и OBLADAET

Гостей мероприятия ждут мероприятия, посвященные современным уличным субкультурам: выступления хип-хоп исполнителей, стрит-фуд, соревнования по трюковым видам спорта и стритболу, танцевальные батлы, а также граффити-контест.

Горожане смогут познакомиться с современной уличной модой, послушать сеты уфимских диджеев и посмотреть выступления популярных хип-хоп исполнителей — культовую ростовскую группу КАСТА, рэпера из Иркутска OBLADAET, самого яркого фрешмена года GONE.Fludd, а также представителей новой школы уфимского рэпа — BASIC BOY и GLEBASTA SPAL.В этом году фестиваль приурочен к городскому Дню молодежи и проводится при поддержке городской администрации.