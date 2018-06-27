Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Роспотребнадзор: никаких примесей в воздухе в Уфе не обнаружено
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Og og 1513261752261274384

Роспотребнадзор: никаких примесей в воздухе в Уфе не обнаружено

Сегодня, 19:04ГородТатьяна Майорова
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи