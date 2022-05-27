В Уфе закрасили изображение батыра с флагом Башкирии ради нового граффити

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал в своих социальных сетях, как закрашивали старое граффити на фасаде дома № 7 по улице Аксакова. Теперь вместо батыра на фоне флага Башкирии и цветка Курая изображена работа Дмитрия Кудинова под названием «Трепет».
Так, на фасаде изображены руки, которые держат небольшой цветок. Сам мэр Уфы прокомментировал новое изображение словами: «человеческое тепло способно сохранить зачаток чего-то важного, пускай и даже самого маленького».
Напомним, что ранее фасад дома № 7 украшало граффити, посвященное 85-летию Кировского района.