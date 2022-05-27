В проекте капремонта предусмотрено, что все мемориалы будут сохранены, архитекторы не планируют проводить вырубку деревьев, несмотря на то, что они уже очень старые. Здесь собираются лишь дополнительно посадить молодые саженцы. Это необходимо для того, чтобы молодые деревья успели сформировать крону к тому моменту, когда старые погибнут. Кроме того, планируется установить фонтанчики с питьевой водой, смонтировать систему освещения на дорожках парка, заменить их покрытие. Проектировщики хотят немного изменить дизайн центральной клумбы. Первоначально предполагалось установить кафе и построить капитальные туалеты, но от этой идеи пока отказались. Однако туалеты все же будут — модульные, но с горячим водоснабжением и возможностью круглогодичного использования.