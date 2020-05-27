Крутитесь сами: мэрия Уфы решила отменить два автобуса из Затона

«Ранее предприятие обслуживало 4 маршрута: № 30 „СТО — БГУ“, № 30л „ ул. Лётчиков — БГУ“, № 30к „СТО — ТК ‚Центральный‘“ и № 30кл „ул. Лётчиков — ТК ‚Центральный‘“. Так как они дублируют друг друга, было принято решение оставить два из них, с началом движения от остановки „СТО“: № 30 „СТО — БГУ“ и № 30к „СТО –ТЦ Башкортостан“ (изменена схема). Исключение дублирующих маршрутов- это юридическая процедура, которая никак не отразится на пассажирах. На маршрутах в летний период по-прежнему будет работать 21 автобус — столько же, сколько было и в 2019, и в 2020 году. На маршруте № 30 „СТО- БГУ“ отправления от начального пункта с 06:05 до 20:38, от ост. „БГУ“ отправления с 06:58 до 20:20. По маршруту № 30к „СТО — ТЦ Башкортостан“ от „СТО“ отправления с 06:00 до 21:00, от ост. „Лесопарковая“ первый рейс в 06:53, последний в 21:15. Интервал движения в „часы-пик“ 8-10 минут, в „межпиковое“ время — 10-15 минут», — сообщил Сергей Паскин.