Крутитесь сами: мэрия Уфы решила отменить два автобуса из Затона
2 июня изменится расписание общественного транспорта из микрорайона Затон.
Речь, согласно данным администрации города, идет об автобусе маршрута № 30 КЛ (ул. Летчиков — ТК «Центральный») и № 30 Л (ул. Летчиков — БашГУ). Причины отмены маршрутов в мэрии пока не уточняются, однако, по словам заместителя генерального директора ГУП «Башавтотранс» РБ Сергея Паскина, маршруты «являются дублирующими, поэтому их отменили, а на пассажирах это никак не отразится».
«Ранее предприятие обслуживало 4 маршрута: № 30 „СТО — БГУ“, № 30л „ ул. Лётчиков — БГУ“, № 30к „СТО — ТК ‚Центральный‘“ и № 30кл „ул. Лётчиков — ТК ‚Центральный‘“. Так как они дублируют друг друга, было принято решение оставить два из них, с началом движения от остановки „СТО“: № 30 „СТО — БГУ“ и № 30к „СТО –ТЦ Башкортостан“ (изменена схема). Исключение дублирующих маршрутов- это юридическая процедура, которая никак не отразится на пассажирах. На маршрутах в летний период по-прежнему будет работать 21 автобус — столько же, сколько было и в 2019, и в 2020 году. На маршруте № 30 „СТО- БГУ“ отправления от начального пункта с 06:05 до 20:38, от ост. „БГУ“ отправления с 06:58 до 20:20. По маршруту № 30к „СТО — ТЦ Башкортостан“ от „СТО“ отправления с 06:00 до 21:00, от ост. „Лесопарковая“ первый рейс в 06:53, последний в 21:15. Интервал движения в „часы-пик“ 8-10 минут, в „межпиковое“ время — 10-15 минут», — сообщил Сергей Паскин.
Напомним, ранее мы писали о том, что в мэрии Уфы утвердили план расположения павильонов для остановки общественного транспорта.
Согласно принятому документу, новая остановка «Мечеть Нагаево» появится на Нагаевском шоссе. Еще одна новая остановка должна появиться у ТЦ «Южный Полюс» в Зеленой роще — на стороне у дома № ½. Около дома по ул. Беговая, 41а появится остановка «Базилевка».