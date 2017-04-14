В Уфе сегодня проходит первая публичная лекция в формате TED
27 мая, 13:06ГородФото: Администрация Уфы
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Сегодня, 27 мая, Уфа стала площадкой для проведения конференции TEDx - Technology Entertainment Design – технологии, развлечения, дизайн.
Это мероприятие известно во всем мире. Его главная миссия – обмен уникальными идеями. На лекциях, тематика которых разнообразна, выступающие делятся своими идеями, а участники черпают вдохновение и формируют их связь.
Спикерами в этот день станут известные люди Уфы, среди которых: художник Салават Фидаи, генеральный директор компании «Уфанет» Искандар Бахтияров, а также пятикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина и многие другие.
Источник: Администрация Уфы
Мероприятие начнется в 14.00 в бизнес-центре «Территория 3000».
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