В Уфе пройдет праздник в честь открытия большой пассажирской навигации

Мероприятие начнется сегодня, 27 мая, в 12.00.

Сегодня, 27 мая, в уфимском речном порту состоится День открытых дверей и презентация теплохода «Башкортостан». Этот теплоход летом будет совершать круизы по стране.

Как сообщили в Башкирском речном пароходстве, мероприятие начнется в 12.00 в уфимском речном порту (Сафроновский проезд, 4, к.2). Гостей ждет концертная программа от ведущих творческих коллективов Уфы, конкурсы, розыгрыши призов, подарки, эксклюзивные экскурсии по теплоходу в сопровождении опытных гидов и т.д.