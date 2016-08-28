Уфимцам приходится пробираться к храму по сгнившей лестнице

Бабушкам, которые приходят на службу в Покровский храм, приходится перешагивать через две ступеньки.

Уфимцы жалуются на сгнивший мостик через реку Сутолоку в районе Покровского храма.

- Дело в том, что ступеньки у мостика сгнили. По этой лесенке на службу в Покровский храм ходят бабушки. Из-за сложившейся ситуации им очень сложно спускаться и подниматься - рассказал уфимец.

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