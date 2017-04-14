Когда руки знают

- Ааа.... - выдыхаю я с усилием. Это массажист Данил нажал мне какую-то точку на спине. По телу прошла волна, напоминающая слабую вибрацию от тока и... многодневный дискомфорт, который портил жизнь - прошел.

- Откуда ты знаешь, что болит именно здесь? Я же тебе ничего не говорила! - спрашиваю я в конце сеанса массажа, с удивлением и восхищением ощущая свое "новое" тело.

- Я чувствую, - говорит Данил.

Вместо таблеток - руки.

Данил Ишмухаметов - слабовидящий массажист. Ему 21 год. Проблемы со зрением начались еще в детстве. Решение стать массажистом он принял уже тогда, - постоянно проходил реабилитацию, процедура и массажисты были постоянными спутниками мальчика. Одиннадцать лет успешно занимался в секции по плаванию (есть победы даже на Чемпионате России!), тренеры тоже рекомендовали получить медицинское образование. И он поступил в медколледж.

- Я учусь втором курсе, в следующем году защищаю диплом медбрата по массажу, - говорит Данил. - Учиться на этом факультете могут только инвалиды по зрению. В группе нас 15 человек, лекции нам надиктовывают на диктофоны - писать могут не все. На практические занятия мы разделяемся так, чтобы у каждого была пара. Это нужно для отработки практических навыков друг на друге. Можно отрабатывать некоторые приемы и на подушках и на столе, да на себе в конце концов. Но помощь напарника нужна: одно дело подробное изучение анатомии, физиологии, биохимии на лекциях.Другое дело запомнить, как проводить тот или иной прием и знать, что при этом происходит с мышцами или внутренними органами, знать, что может ощущать пациент.

Бывает, в начале курса массажа мышцы на ощупь жесткие, напряженные, как канаты, а в норме в этом положении должны быть расслабленными. После нескольких сеансов становятся они мягкими и податливыми - это значит, работа выполнена верно. И сами пациенты тоже отмечают улучшение самочувствия: "Даже ходить стало легко и приятно".

Преодолеть путь, чтобы помочь

Данил живет на ГДК, работает на Энгельса. На работу от колледжа едет на трамвае.

- На маршрутках ездить сложнее - когда их подъезжает слишком много к остановке, я просто не успеваю прочитать номера маршрутов, - рассказывает он.

В целом, по его словам, в Уфе инфраструктура для слабовидящих не хуже, чем в других мегаполисах.

- Я был во многих городах, ситуация примерно везде одинаковая, - говорит Данил. - Очень выручают светофоры с "пищалками": люди их и не замечают, а для нас ощутимая помощь. Я например, знаю, сколько осталось секунд до смены красного на зеленый. Цифровое табло я не вижу. Может, конечно, в Москве относятся чуть внимательнее к людям моей категории: там в метро можно вызвать сопровождающего, и он довезет до нужной станции. Эта услуга совершенно бесплатная. Удобно. Но в целом, повторюсь, в Уфе не хуже. Особенных приспособлений в повседневной жизни я не использую: частично зрение сохранилось. Для чтения мелкого текста есть лупа, и электронный увеличительный прибор.

В планах - объехать мир

Самая большая мечта Данила - объехать весь мир. Для этого он изучает английский.