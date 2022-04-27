Стало известно, когда в Уфе закончится ремонт улицы Пугачёва

Стало известно, когда в Уфе закончится ремонт улицы Пугачёва
Стало известно, когда в Уфе закончится ремонт улицы Пугачёва
Вчера, 14:56ГородАзамат НуховФото: 1MI
Участок дороги будет перекрыт для ремонтных работ с 12 июня, сообщают в мэрии города

Ремонт дороги по улице Пугачева планируют завершить до конца 2023 года. О планах по реконструкции рассказали в городской мэрии.

Ремонтные работы начнутся сразу после празднования дня города — 12 июня. Проходить они будут в два этапа: сначала работы проведут на участке от Бельской до Сочинской, а далее — от Бельской до Бородинской.

Отмечается, что после реконструкции уфимцев ждёт четырёхполосная дорога, оснащённая новыми коммуникациями, тротуарами и местными проездами. На время проведения работ планируется создать альтернативный объезд, который протянется от гипермаркета «Лента» до Бородинской.

Напомним, ранее сообщалось о частичном перекрытии проспекта Салавата Юлаева ввиду реконструкции близлежащих улиц. Ограничение на движение вступило в силу 25 апреля и продлится до 1 октября.

Также ранее стало известно, что на реконструкцию уфимского Железнодорожного вокзала направят 3,9 миллиарда рублей. Напомним, мероприятия по реконструкции там длятся уже более 15 лет.

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