За берегами: в Уфе Белая поднялась на 6 метров и затопила дома и дороги
Медиакорсеть публикует подробный фоторепортаж из наиболее затопленных участков.
По данным республиканского МЧС, уровень Белой уже преодолел отметку в 6 метров. Затоплены пляжи и набережные города, - пляж Солнечный, к примеру, затоплен полностью. По печальной традиции больше всех пострадал район Кооперативной поляны, где несколько людей пришлось даже эвакуировать и разместить в пунктах временного пребывания.
Кроме того, большая вода пришла и в садовые товарищества «Козарез», «Альбатрос» и «Озон». Между поселками Романовка и Козарез затруднено движение. В администрации Ленинского района Уфы сообщили о том, что перевозку граждан между населенными пунктами обеспечивают машины высокой проходимости.
По словам Александра Габбова, замначальника 4-ой противопожарной спасательной части по охране Кировского района Уфы, Белая в ближайшие дни, согласно прогнозам, может подняться еще на 2 метра. При этом эта цифра не выходит за рамки среднегодовых значений Росгидромета.
Для того, чтобы уведомить всех граждан о возможном повышении уровня воды и провести профилактические беседы на тему безопасности, специалисты МЧС по РБ выехали на рейд.
Всего оказалось затоплен 31 участок Кооперативной поляны. Для оценки полной картины подтоплений спасатели применили квадрокоптеры.
Ранее, напомним, мы писали о том, что под Уфой из-за подъема рек затопило дорогу к базе отдыха.
По данным «Башгидромета», уровень в Белой в настоящий момент составляет 656 сантиметров.