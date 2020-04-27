За берегами: в Уфе Белая поднялась на 6 метров и затопила дома и дороги

По данным республиканского МЧС, уровень Белой уже преодолел отметку в 6 метров. Затоплены пляжи и набережные города, - пляж Солнечный, к примеру, затоплен полностью. По печальной традиции больше всех пострадал район Кооперативной поляны, где несколько людей пришлось даже эвакуировать и разместить в пунктах временного пребывания.

Кроме того, большая вода пришла и в садовые товарищества «Козарез», «Альбатрос» и «Озон». Между поселками Романовка и Козарез затруднено движение. В администрации Ленинского района Уфы сообщили о том, что перевозку граждан между населенными пунктами обеспечивают машины высокой проходимости.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

По словам Александра Габбова, замначальника 4-ой противопожарной спасательной части по охране Кировского района Уфы, Белая в ближайшие дни, согласно прогнозам, может подняться еще на 2 метра. При этом эта цифра не выходит за рамки среднегодовых значений Росгидромета.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Для того, чтобы уведомить всех граждан о возможном повышении уровня воды и провести профилактические беседы на тему безопасности, специалисты МЧС по РБ выехали на рейд.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Всего оказалось затоплен 31 участок Кооперативной поляны. Для оценки полной картины подтоплений спасатели применили квадрокоптеры.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Ранее, напомним, мы писали о том, что под Уфой из-за подъема рек затопило дорогу к базе отдыха.