Уфу начали мыть специальным шампунем, якобы помогающим от коронавируса
Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.
Сегодня, 27 марта, уфимские улицы начали мыть специальным шампунем. Фотоотчет об этом повился на сайте администрации Уфы.
Как уточнили в мэрии, коммунальные службы ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами остановочные павильоны вместе с надземными и подземными пешеходными переходами.
По уточненной информации, так называемый шампунь для дорог – концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды.
- При этом промывка шампунем помогает избавиться от мусора и песка на дорогах, эффективно выводит нефтяные пятна и иные загрязнения. Средство не причиняет вреда асфальту. Кроме того, на чистой поверхности возрастает эффективность ямочного ремонта, а свежая разметка ложится ровнее, - говорится в сообщении мэрии.
В пресс-релизе также подчеркивается, что в период пандемии коронавируса такая промывка также способна принести большую пользу.
– Влажная уборка сегодня затронула проспект Октября, ул. Менделеева, Лесотехникума и 50 лет СССР. Сейчас приступаем к очистке остальных, – прокомментировала происходящее исполняющий обязанности начальника управления жилищного-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского Елена Кабирова. - В цистерне смесь воды и шампуня в соотношении один к десяти.
При промывке дорог шампунем есть своя технология: в большем количестве его используют на загрязненных участках, в меньшем количестве на второстепенных улицах и тротуарах. За поливальной машиной едет спецтехника со щеткой, а затем - подметально-уборочная машина «Вихрь».
Специальный шампунь будет применяться для мойки дорог во всех районах Уфы.