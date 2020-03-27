Уфу начали мыть специальным шампунем, якобы помогающим от коронавируса

Сегодня, 27 марта, уфимские улицы начали мыть специальным шампунем. Фотоотчет об этом повился на сайте администрации Уфы.

Как уточнили в мэрии, коммунальные службы ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами остановочные павильоны вместе с надземными и подземными пешеходными переходами.

По уточненной информации, так называемый шампунь для дорог – концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды.

- При этом промывка шампунем помогает избавиться от мусора и песка на дорогах, эффективно выводит нефтяные пятна и иные загрязнения. Средство не причиняет вреда асфальту. Кроме того, на чистой поверхности возрастает эффективность ямочного ремонта, а свежая разметка ложится ровнее, - говорится в сообщении мэрии.

В пресс-релизе также подчеркивается, что в период пандемии коронавируса такая промывка также способна принести большую пользу.

– Влажная уборка сегодня затронула проспект Октября, ул. Менделеева, Лесотехникума и 50 лет СССР. Сейчас приступаем к очистке остальных, – прокомментировала происходящее исполняющий обязанности начальника управления жилищного-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского Елена Кабирова. - В цистерне смесь воды и шампуня в соотношении один к десяти.

При промывке дорог шампунем есть своя технология: в большем количестве его используют на загрязненных участках, в меньшем количестве на второстепенных улицах и тротуарах. За поливальной машиной едет спецтехника со щеткой, а затем - подметально-уборочная машина «Вихрь».