Ялалов: В Уфе развлекательные центры не являются абсолютно безопасными

Сегодня, 27 марта, в администрации Уфы оперативное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Глава города Ирек Ялалов подтвердил, что в Уфе, как и по всей республике и всей стране, в Уфе пройдут проверки соблюдения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.

- В Уфе многие развлекательные комплексы также располагаются в переделанных промышленных объектах, и все они будут подвергнуты проверкам. Ни один торгово-развлекательный центр в Уфе не является абсолютно безопасным, какие бы модные системы пожаротушения там не имелись, - отметил Ирек Ялалов.

Для наглядности был показан видеоролик, снятый журналистам телеканала «Вся Уфа», который выяснил, что ни в ТРЦ «Планета», ни в ТРЦ «Иремель», ни в ТСК «Красинский» посетители не могут быть уверены в своей безопасности. Аварийные выходы даже вчера, после кемеровской трагедии, там оказались наглухо закрыты или захламлены.

Ирек Ялалов потребовал, чтобы попутно были проведены также проверки качества применяемых стройматериалов, которые при проектировании закладываются надлежащего качества, но потом, в процессе строительства, меняются на более дешевые.

- Мы, к сожалению, не можем контролировать, но сообщать о тревожной ситуации во всеуслышанье и призывать к соблюдению порядка мы можем, - сообщил Ирек Ялалов.

По его словам, на всех культурных объектах и торгово-развлекательных объектах будут проведены не только проверки, но и учения.