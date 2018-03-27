Какие улицы Уфы отремонтируют в первую очередь

Коммунальные службы начали проводить ямочный ремонт и уже отремонтировали дорожное полотно на улицах Комсомольская, Менделеева и Южный проезд, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Октябрьском районе к ремонту готовы 12 единиц техники. Следующие улицы, на которых необходимо провести ямочный ремонт: Сипайловская, Новоженова, бульвар Молодежный, Шафиева, Рязанская, Комсомольская, М. Рыльского, Б. Бикбая, Н. Ковшовой, Российская, Самаркандская, Строительный переулок и другие.