Глава Уфы раскритиковал систему работы с маршрутками

Сегодня, 27 марта, в администрации Уфы на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов подробно обсудил вопросы организации работы частных перевозчиков в столице. Он напомнил, про недавнее открытие новой площади для обслуживания общественного транспорта в микрорайоне Сипайлово, которая была устроена на средства одного из предпринимателей. Ирек Ялалов призвал последовал примеру этого бизнесмена.

- Обратите внимание, как организована работа частных перевозчиков в других районах города. На Центральном рынке, как выяснилось, в качестве площадки отстоя транспорта зарегистрировано транспортное кольцо, куда сходятся сразу три улицы. Как она может быть местом отстоя? Это даже технически невозможно. Потому что там почти постоянно проходит транспорт, - отметил Ирек Ялалов. - Такая же ситуация и возле стадиона имени Гастелло, там существующая площадка никак не может выступать в качестве конечной остановки или места отстоя транспорт а. Тем не менее все документы были зарегистрированы, я считаю, что тут имеют место серьезные нарушения.