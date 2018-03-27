Арт-объекты с буквами «Уфа» на въезде в город заменят

Сегодня, 27 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр Уфы Ирек Ялалов сообщил, что всем хорошо знакомые арт-объекты, символизирующие название города на трех языках – русском, башкирском и английском – будут обновлены и заменены к 12 июня текущего города.

- Эти объекты были установлены в 2015 году, к саммитам ШОС и БРИКС, и не предполагалось, что они будут долго находиться вдоль трассы. Со временем они потускнели и потеряли свой нарядный вид из-за осадков и попадания песко-струйной смеси на них и т.д., - пояснил Ирек Ялалов. – К 12 июня, к Дню города, мы эти объекты обязательно обновим и заменим.