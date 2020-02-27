Мэрия Уфы присвоит 30 жилых домов для строительства моста и путепровода

Власти Уфы изымают в муниципальную собственность 30 участков, на которых расположены жилые дома и другие помещения. Сносу подлежат все здания, находящиеся по адресам: улица Тоннельная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12а, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и Коммунистическая, 138, 138а, 146, 148, 150, 150б, 150а, 152, 152а, 154, 156.

В документах, опубликованных на сайте администрации города, сказано, что дома мешают строительству моста через реку Белую в Орджоникидзевском и Калининском районах, и путепровода в Кировском районе. Известно, что жильцов расселят в другие дома и квартиры, предоставленные им по договору социального найма.