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В Уфе власти изымут землю и строения под продолжение проспекта Юлаева
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В Уфе власти изымут землю и строения под продолжение проспекта Юлаева

Сегодня, 16:23ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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