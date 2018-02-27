В Уфе власти изымут землю и строения под продолжение проспекта Юлаева

Речь идет о пяти земельных участках и расположенных на них строениях.

Мэрия Уфы сообщила о своем намерении изъять из частной собственности пять земельных участков и несколько зданий, которые расположены в микрорайоне Сипайлово и оказались в зоне перспективного строительства продолжения проспекта Юлаева. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на документы администрации Уфы.

Как следует из этих бумаг, в зону строительства попадают участок, жилые и нежилые помещения в доме №61 «а» на улице Кулундинской, земельные участки и здание шиномонтажа на улице Бикбая, 1, объекты на Сипайловской, 7«а» (вдоль улицы Кольской), помещения автоцентра возле домов №2 и 4 на улице Бикбая, а также помещение остановки «Улица Бикбая» по четной стороне.

При этом в мэрии не уточнили условия договоренностей об изъятии помещений с частными собственниками. Пока что им только направили уведомления об изъятии объектов для муниципальных нужд.

Напомним, в январе управление земельных и имущественных отношений администрации известило о намерении передать в бессрочное пользование для продолжения скоростной дороги четыре участка площадью около 153 тыс. кв.м от улицы Жукова до Сельской Богородской и изъятии трех участков на улице Сипайловской, находящихся на территории садового товарищества «Ягодка».

Затраты на завершение строительства проспекта Салавата Юлаева в Уфе оценивались весной прошлого года в 10 млрд руб. Первая очередь проспекта с беспрерывным движением, протяженностью около 7 км, была введена в 2007 году. Проектирование второй (согласно генплану Уфы, улица должна дойти через Черниковку до Бирского тракта в северной части города) возобновилось в 2013 году.

Как сообщал сити-менеджер Ирек Ялалов, обсуждались два варианта продолжения проекта: через улицу Невского с переходом через станцию Черниковка, площадку УМПО и сносом жилья, и с переходом в улицу Сипайловскую мимо фанерного комбината, с выходом на Сельскую Богородскую. Оптимальным вариантом был признан второй, который является и почти два раза дешевым.