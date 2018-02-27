В Уфе создадут культурно-досуговый центр в здании кабельного завода
В Уфе начался демонтаж пристроев к зданию губернской управы, которая до Октябрьской революции 1917 года располагалась на месте завода «Уфимкабель» по улице Цюрупы, 12. Детали этого событий сообщил РБК-Уфа. Снос более поздних пристроев официально именуется «сохранением объекта культурного наследия» - здания губернской земной управы с целью раскрыть первозданный вид объект. Такие пояснения дала администрация завода в своем заявлении.
Здание губернской управы, построенное в 80-ые годы XIX века, поле революции стало одним из корпусов завода «Уфимкабель». Третий этаж здания был надстроен уже в 70-х годах прошлого века. В конце 2016 года помещения были освобождены в связи с переводом одного из старейших предприятий в Демский район столицы, на новую производственную площадку. Сейчас в помещениях завода на улицах Заки Валиди и Цюрупы уже не осталось производственных цехов.
По данным РБК-Уфа, общий размер инвестиций в новый корпус площадью 34 тысячи кв. м, превысил 1,5 млрд рублей. Как сообщили представители завода, на их месте будет создан культурно-досуговый центр.
- На месте корпусов завода задуман многофункциональный комплекс, под именем «ГИМ-ЦЕНТР», в котором найдется все, что требуется современному человеку. Это будет город в городе с собственной развитой инфраструктурой. Общая площадь инвестиционного проекта МФК «ГИМ-ЦЕНТР», учитывая реконструируемый корпус и здания, подлежащие реставрации, около 49 000 квадратных метров (не считая парковки): здесь разместятся помещения под офисы, торговый, медицинский центры, детский сад, образовательный центр, гимнастическая и танцевальная студия, спа и небольшой фитнес, рестораны, конференц и концертный зал, оранжерея и картинная галерея, - уточнил разработчик-консультант концепции реновации территории завода, член экспертного совета по редевелопменту РГУД Member of the Expert Council for redevelopment RGUD Виктор Перепелица.