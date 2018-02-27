В Уфе создадут культурно-досуговый центр в здании кабельного завода

Специалисты обещают создать «город в городе».

В Уфе начался демонтаж пристроев к зданию губернской управы, которая до Октябрьской революции 1917 года располагалась на месте завода «Уфимкабель» по улице Цюрупы, 12. Детали этого событий сообщил РБК-Уфа. Снос более поздних пристроев официально именуется «сохранением объекта культурного наследия» - здания губернской земной управы с целью раскрыть первозданный вид объект. Такие пояснения дала администрация завода в своем заявлении.

Здание губернской управы, построенное в 80-ые годы XIX века, поле революции стало одним из корпусов завода «Уфимкабель». Третий этаж здания был надстроен уже в 70-х годах прошлого века. В конце 2016 года помещения были освобождены в связи с переводом одного из старейших предприятий в Демский район столицы, на новую производственную площадку. Сейчас в помещениях завода на улицах Заки Валиди и Цюрупы уже не осталось производственных цехов.

По данным РБК-Уфа, общий размер инвестиций в новый корпус площадью 34 тысячи кв. м, превысил 1,5 млрд рублей. Как сообщили представители завода, на их месте будет создан культурно-досуговый центр.