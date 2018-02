В Уфе создадут культурно-досуговый центр в здании кабельного завода

- На месте корпусов завода задуман многофункциональный комплекс, под именем «ГИМ-ЦЕНТР», в котором найдется все, что требуется современному человеку. Это будет город в городе с собственной развитой инфраструктурой. Общая площадь инвестиционного проекта МФК «ГИМ-ЦЕНТР», учитывая реконструируемый корпус и здания, подлежащие реставрации, около 49 000 квадратных метров (не считая парковки): здесь разместятся помещения под офисы, торговый, медицинский центры, детский сад, образовательный центр, гимнастическая и танцевальная студия, спа и небольшой фитнес, рестораны, конференц и концертный зал, оранжерея и картинная галерея, - уточнил разработчик-консультант концепции реновации территории завода, член экспертного совета по редевелопменту РГУД Member of the Expert Council for redevelopment RGUD Виктор Перепелица.