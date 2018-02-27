В Уфе будут изымать участки для строительства приюта для бездомных животных

Мэрия Уфы определилась с местом, где в городе будет размещен приют для бездомных животных. Как следует из сообщения на официальном сайте земельных и имущественных отношений администрации, в ближайшее время под эти цели будет передан земельный участок общей площадью 15,53 тыс кв м в поселке Новые Черкассы. Лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате предоставления участка, могут до 13 марта обратиться в управление (Уфа, Проспект Октября, 56/3).