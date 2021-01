На сегодняшнем еженедельном совещании в администрации Уфы мэр города Сергей Греков поручил провести демонтаж ледовых городков.

С данным поручением он обратился к начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустему Хамитову и главам районов. Новогодние праздники закончились. Наши городки радовали граждан особенно детей прод время прод время, сказал Сергей Греков. По его словам, в связи с изменчивой погодой фигуры и конструкции становятся опасными.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter