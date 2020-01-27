В мэрии Уфы из-за решения суда отказались от застройки «Глумилино»

Как сообщает UfaTime, в мэрии Уфы были вынуждены отказаться от проекта межевания и планировки квартала, ограниченного улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов и Лесотехникума в микрорайоне «Глумилино».

Связано это с тем, что указанный участок земли принадлежит компании ООО «Риком-Инвест». Здесь застройщик планировал построить многоквартирный жилой дом. Власти города между тем хотели здесь построить школу и детсад.

Тогда собственник земельного участка подал в Арбитражный суд, где еще в 2017 году согласились с требованиями истца. Мэрия пыталась обжаловать решение, но Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд вновь встал на сторону застройщика.

В конце концов, от проекта временно отказались. Соответствующий документ был подписан мэром Уфы Ульфатом Мустафиным 23 января 2020 года.

Напомним, что еще в декабре 2016 года администрация Уфы согласовала проект застройки «Глумилино-1». Тогда здесь планировалось построить 148,95 тыс. квадратных метров жилья. Заказчиком проектирования выступал ГУП «Фонд жилищного строительства РБ». Из документа следовало, что на территории общей площадью 26 га планируется построить 13 многоквартирных жилых домов от 4 до 27 этажей общим проектируемым жилым фондом 148,95 тыс. кв. м., подземной парковкой на 3,36 тыс. мест, трех встроено-пристроенных детских дошкольных учреждений на 225 мест, школы на 1275 мест, административного здания МВД.

Перед началом строительства застройщик должен был снести металлические гаражи, хозяйственные постройки и т.д.