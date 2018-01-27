В последний день первого месяца нового года уфимцы увидят лунное затмение

От начала до конца это затмение будет видно на Дальнем Востоке и в Сибири, а в западных районах страны будут видны различные фазы затмения на восходе Луны

31 января произойдет первое затмение из пяти затмений 2018 года. Это будет полное лунное затмение, которое могут наблюдать жители Башкортостана, сообщили в Уфимском планетарии.

В Башкортостане тоже не увидят начала затмения, поскольку в начале затмения Луна будет ещё под горизонтом и взойдет в 17:46, а теневое затмение (его частные фазы) начнется за час до этого - в 16:50. Практически жители Башкирии увидят взошедшую на северо-востоке Луну, когда она уже будет полностью погружена в земную тень и будет выглядеть несколько необычно, имея тусклый, коричневато-красный оттенок, вследствие того, что на неё падает некоторое количество солнечных лучей, преломленных в земной атмосфере. Цвет Луны во время затмения, степень её потемнения во многом зависит от состояния земной атмосферы, от степени ее загрязненности, от того по какой части земной тени проходит Луна.

Лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, входит в земную тень. 31 января Луна пройдет сквозь южную (нижнюю) часть земной тени и поэтому во время полной фазы наиболее темными будут выглядеть центральная и верхняя часть Луны.

В начале Луна проходит через полутень Земли - это полутеневое затмение. В полутень Земли Луна начнет входить в 15:49 по уфимскому времени. Потемнение Луны при прохождении по полутени Земли столь незначительно и происходит так медленно, что оно почти незаметно для глаза.

Фото: Уфимский планетарий

Затем Луна входит в тень Земли. Так как Луна движется с запада на восток, то первым входит в земную тень восточный (левый) край Луны. С этого момента - в 16:50 по уфимскому времени - начинается частное затмение - будет ощущение того, что нечто темное и круглое наползает на лунный диск. В течение часа Луна будет погружаться в земную тень, постепенно приобретая вид серпа.

В 17:52 Луна полностью войдет в земную тень и начнется полное лунное затмение, в течение 1 часа и 16 минут Луна будет находиться в тени Земли, постепенно пересекая её и имея тусклую, коричневато-красную окраску. В 18:30 по уфимскому времени наступит середина затмения, это будет момент максимальной фазы затмения и момент максимального погружения Луны в земную тень.

Фото: Уфимский планетарий

В 19:08 полное затмение закончится, и Луна начнет выходить из земной тени, первым выглянет ее левый краешек. В 20:11 закончится частное затмение: Луна полностью выйдет из земной тени, и будет проходить через полутень Земли. Общая продолжительность теневого затмения составит 2 часа 7 минут. В 21:09 закончится полутеневое затмение, и Луна снова сиять на небе.