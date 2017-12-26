Сегодня пройдет открытие елки в центре Уфы

Накануне состоялось техническое включение главного символа Нового года.

Сегодня, 26 декабря, в 18.00 начнется церемония открытия городской елки на площади имени Ленина, напротив столичной мэрии. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: ufacity.info

Вчера там уже провели техническое включение, чтобы убедиться, что все в порядке. Понаблюдать за завораживающим зрелищем пришли жители окрестных домов с детьми и приветствовали включение елки радостными возгласами.

Фото: ufacity.info

В мэрии подробно рассказали о тонкостях освещения ледового городка. Длина разноцветных гирлянд на площади Ленина составляет около 700 метров, она опоясывает 30-метровую зеленую лесную красавицу из Благовещенского района. Помимо светодиодных труб, которые подчеркивают контур дерева, новогоднюю его украшают также дублирующие гирлянды, которые выполняют функцию фоновых гирлянд основных действующих ледяных фигур.

Фото: ufacity.info

Ледяные фигуры, которые украшают новогодний городок, также будут подсвечены. Среди них - изваяния совы, снежинок, конечно же, главного символа нового года – собаки. Для этого используются контроллеры, включающие более 20 программ различной подсветки. Электропитание городка снабжено дополнительными электрогенераторами, исключающими возможность «новогоднего блэкаута» в случае перепадов напряжения.

Фото: ufacity.info