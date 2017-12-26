Сегодня пройдет открытие елки в центре Уфы

Сегодня, 26 декабря, в 18.00 начнется церемония открытия городской елки на площади имени Ленина, напротив столичной мэрии. Об этом сообщили в администрации города.
Вчера там уже провели техническое включение, чтобы убедиться, что все в порядке. Понаблюдать за завораживающим зрелищем пришли жители окрестных домов с детьми и приветствовали включение елки радостными возгласами.
В мэрии подробно рассказали о тонкостях освещения ледового городка. Длина разноцветных гирлянд на площади Ленина составляет около 700 метров, она опоясывает 30-метровую зеленую лесную красавицу из Благовещенского района. Помимо светодиодных труб, которые подчеркивают контур дерева, новогоднюю его украшают также дублирующие гирлянды, которые выполняют функцию фоновых гирлянд основных действующих ледяных фигур.
Ледяные фигуры, которые украшают новогодний городок, также будут подсвечены. Среди них - изваяния совы, снежинок, конечно же, главного символа нового года – собаки. Для этого используются контроллеры, включающие более 20 программ различной подсветки. Электропитание городка снабжено дополнительными электрогенераторами, исключающими возможность «новогоднего блэкаута» в случае перепадов напряжения.
Напомним, еще одной площадкой для новогодних гуляний станут Парк «Ватан» и площадь Салавата Юлаева. Там будет осуществлен республиканский проект «Башкортостан новогодний, удивительный».