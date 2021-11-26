В Уфе планируют достроить «Дом смерти» и благоустроить территорию вокруг

Стало известно, что депутаты Горсовета намерены достроить «Дом смерти», а также благоустроить территорию, ограниченную улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Так, Горсоветом уже назначены общественные обсуждения по планировке указанной территории.
Отмечается, в квартале находятся многоэтажные жилые дома и застройки средней этажности, детские сады № 245 и № 170, а также подземный паркинг. В частности, согласно плану проекта будет реконструирован детский сад № 170, в результате чего его вместимость будет увеличена до 340 детей. Добиться это планируется возведением нового трехэтажного здания. Увеличены будут и парковочные места — на территории собираются построить двухуровневый паркинг на 174 машины.
Что касается самого «Дома смерти», то по словам пресс-службы Горсовета, в данном проекте планируется завершить его строительство, благоустроить прилегающую территорию, разместить нормативные по ширине проезды, необходимые площадки благоустройства.
Известно, что общественные обсуждения завершаться 1 февраля 2022 года, а вся необходимая информация будет представлена в администрации Кировского района.
Напомним, свое название «Дом смерти» получил после неоднократных несчастных случаев, которые происходили на его территории. Десятиэтажный дом на улице Пархоменко должен был быть сдан еще в декабре 2010 года. Так, в середине ноября приставы добились ограждения строительной площадки, а на директора Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», который ранее являлся застройщиком «дома смерти», возбудили уголовное дело по подозрению в необеспечении безопасности на объекте незавершенного строительства.