В Уфе планируют достроить «Дом смерти» и благоустроить территорию вокруг

В Уфе планируют достроить «Дом смерти» и благоустроить территорию вокруг
В Уфе планируют достроить «Дом смерти» и благоустроить территорию вокруг
26 ноября, 12:43ГородЭлина СайфрановаФото: соцсети
«Дом смерти» — 10-этажный долгострой, расположенный на улице Кирова. По проекту планировки территории Горсовет Уфы уже назначил общественные обсуждения, сообщает пресс-служба.

Стало известно, что депутаты Горсовета намерены достроить «Дом смерти», а также благоустроить территорию, ограниченную улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Так, Горсоветом уже назначены общественные обсуждения по планировке указанной территории.

Отмечается, в квартале находятся многоэтажные жилые дома и застройки средней этажности, детские сады № 245 и № 170, а также подземный паркинг. В частности, согласно плану проекта будет реконструирован детский сад № 170, в результате чего его вместимость будет увеличена до 340 детей. Добиться это планируется возведением нового трехэтажного здания. Увеличены будут и парковочные места — на территории собираются построить двухуровневый паркинг на 174 машины.

Что касается самого «Дома смерти», то по словам пресс-службы Горсовета, в данном проекте планируется завершить его строительство, благоустроить прилегающую территорию, разместить нормативные по ширине проезды, необходимые площадки благоустройства.

Известно, что общественные обсуждения завершаться 1 февраля 2022 года, а вся необходимая информация будет представлена в администрации Кировского района.

Напомним, свое название «Дом смерти» получил после неоднократных несчастных случаев, которые происходили на его территории. Десятиэтажный дом на улице Пархоменко должен был быть сдан еще в декабре 2010 года. Так, в середине ноября приставы добились ограждения строительной площадки, а на директора Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», который ранее являлся застройщиком «дома смерти», возбудили уголовное дело по подозрению в необеспечении безопасности на объекте незавершенного строительства.

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