В одном из кварталов Уфы снесут частные дома для парковки и спортплощадки

В одном из кварталов Уфы снесут частные дома для парковки и спортплощадки

Вчера, 16:29ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 26 ноября Главархитектуры Уфы утвердил проект планировки и межевания, по которому в одном из кварталов в Советском районе снесут частные жилые дома. Документ опубликован на сайте ведомства.

Территория ограничена улицами 8 Марта, Айская, Революционная и Мингажева в Советском районе Уфы. Общая площадь участка составляет 30,6 га. Как следует из документа, на момент проектирования квартал полностью застроен многоквартирными домами, общежитиями УГАТУ, зданием Уфимского филиала «Финансового университета при Правительстве РФ», а также школой №44, детским садом №240 и другими административными зданиями.

Планируется снести одноэтажный каменный дом и два деревянных общей площадью 197 квадратных метров. Сносу также подлежат 14 нежилых зданий и гаражей. Освободившуюся территорию отдадут школе для расширения участка. Там будут построены спортивные площадки. Ещё одна часть земель предусмотрена для спорткомплекса общежитий УГАТУ и гаража на 44 машиноместа.

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