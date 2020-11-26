В одном из кварталов Уфы снесут частные дома для парковки и спортплощадки

Планируется снести одноэтажный каменный дом и два деревянных общей площадью 197 квадратных метров. Сносу также подлежат 14 нежилых зданий и гаражей. Освободившуюся территорию отдадут школе для расширения участка. Там будут построены спортивные площадки. Ещё одна часть земель предусмотрена для спорткомплекса общежитий УГАТУ и гаража на 44 машиноместа.