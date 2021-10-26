Студенты БГПУ пытались собрать средства на покупку стиральной машины в общежитие

Средства на покупку стиральной машины в общежитие вуза студенты планировали собрать с помощью сдачи макулатуры. В общежитии были установлены соответствующие пункты приема, однако администрация учреждения пункты убрала и оказывала давление на активистов, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Стало известно, что студенты БГПУ самостоятельно собирают средства на покупку стильной машины в общежитие № 3. Активисты разработали план и стратегию, согласно которым за сдачу полтонны макулатуры в течение 1,5 месяца они смогли бы осилить покупку стиральной машины для общежития. — Сама проблема в том, что не устанавливаются стиральные машины. Пытались достучаться до деканата. От них ответа положительного не было. Мы с ребятами придумали, как самим заработать на машину. С одного килограмма можно получать 10 рублей. Мы посчитали: нужно примерно полтонны, чтобы уже была какая-то сумма на покупку. За полтора месяца такую сумму можем осилить, — сообщил «Эху» студент Платон Валитов. Так, о сборе макулатуры Валитов рассказывал и в социальный сетях, однако позже студента вызвали в деканат, где потребовали не только удалить данные публикации, но и перестать заниматься активизмом. Тем временем сам пункт приема макулатуры в общежитии исчез спустя сутки после его организации. Отметим, что отсутствие стиральных машин в общежитии подтвердила и директор студенческого городка БГПУ Гульназ Хазиева, она утверждает, что раньше техника была, однако со временем сломалась. Также, по словам директора, планируется покупка новых стиральных машин, но, когда они все-таки появятся в общежитии — не уточняется.

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