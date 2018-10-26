В Башкирии на выходных ожидаются дожди и грозы

В субботу, 27 октября, ночью пройдут небольшие дожди, по востоку до умеренных, днем местами небольшие дожди. Ветер будет западным умеренным, днем порывистым. Температура воздуха ночью составит -1+4°C, днем поднимется до +2+7°C.

В воскресенье, 28 октября, местами пройдет небольшой снег с дождем, днем по северу до умеренного. Ветер будет западным, юго-западным умеренным, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет -4+1°C, днем +3+8°C.