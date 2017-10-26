В мэрии Уфы показали, каким будет обновленный парк Кашкадан в Сипайлово
На всероссийском портале «Города будущего.рф» представлена концепция реконструкции парка «Кашкадан», сообщили в пресс-службе администрации города.
Основная задача реконструкции парка – сделать озеро Кашкадан более популярным за счет создания точек притяжения вдоль кругового пешеходного маршрута. Новой инфраструктурой будут обеспечены спортивная зона и аттракционы.
На сегодняшний день в парке уже провели новые инженерные сети, сформировали контур главной аллеи парка, уложили песчано-гравийное основание центральной зоны, установили бордюрные камни, пешеходные дорожки, высадили деревья. Парк должен работать в любое время года.
Напомним, Ирек Ялалов сообщил, что на парк город потратит 80 миллионов рублей федеральных средств. Амфитеатр парка будет вмещать в себя до 300 человек. Кроме того, запланировано строительство пирсов и причалов на самом озере.