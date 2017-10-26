В мэрии Уфы показали, каким будет обновленный парк Кашкадан в Сипайлово

Основную часть парка "Кашкадан" в Сипайлово планируется благоустроить к 2020 году.

На всероссийском портале «Города будущего.рф» представлена концепция реконструкции парка «Кашкадан», сообщили в пресс-службе администрации города.

Основная задача реконструкции парка – сделать озеро Кашкадан более популярным за счет создания точек притяжения вдоль кругового пешеходного маршрута. Новой инфраструктурой будут обеспечены спортивная зона и аттракционы.

На сегодняшний день в парке уже провели новые инженерные сети, сформировали контур главной аллеи парка, уложили песчано-гравийное основание центральной зоны, установили бордюрные камни, пешеходные дорожки, высадили деревья. Парк должен работать в любое время года.